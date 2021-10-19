Zirve sonrası dört liderden ortak bildiri!

19 Ekim 2021 Salı 22:39 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 23:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika temasları sürüyor.

Erdoğan, Burkina Faso, Liberya ve Togo liderlerleriyle bir araya geldi. Dörtlü zirve sonrası liderlerin imzasıyla bildiri yayımlandı.

Bildiride, DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı, uluslararası topluma salgınla mücadelede vaatlerine uyma çağrısı yapıldı.

Liderler, güvenlik, sağlık, iklim ve kalkınma ortamından kaynaklanan sınamalarla ilgili ortak menfaat meseleleri ile Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında işbirliğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.