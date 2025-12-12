Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aşkabat temasları devam ediyor: Liderlerle aile fotoğrafı çekimi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" öncesinde, Forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
Ev sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.
Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Berdimuhamedov yer aldı.