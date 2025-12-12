İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,702
  • EURO
    50,1572
  • ALTIN
    5902.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aşkabat temasları devam ediyor: Liderlerle aile fotoğrafı çekimi gerçekleşti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aşkabat temasları devam ediyor: Liderlerle aile fotoğrafı çekimi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'ndaki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

AA12 Aralık 2025 Cuma 11:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aşkabat temasları devam ediyor: Liderlerle aile fotoğrafı çekimi gerçekleşti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" öncesinde, Forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Ev sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Berdimuhamedov yer aldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Barış ve Güven Forumu
  • Aile Fotoğrafı
  • Uluslararası Barış
  • Erdoğan Aile Fotoğrafı

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.