Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulunun ikinci toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu ikinci kez toplandı.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu ikinci kez toplandı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
İkinci kez yapılan toplantı, basına kapalı olarak 2 saat 40 dakika sürdü.
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