Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulunun ikinci toplantısı yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu ikinci kez toplandı.