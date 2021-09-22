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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Daha Adil Bir Dünya Mümkün'' kitabı New York'ta tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı Times Meydanı'ndaki led ekranlarda tanıtıldı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 11:22 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müstakil olarak kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, İletişim Başkanlığının organizasyonu ile New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda ve mobil kamyonlarda görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.

Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edildi.

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