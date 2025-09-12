Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti 2 tarafta ses getirdi: Eşi benzeri görülmemiş bir hamle

KKTC basını tüm muhtarların 16 Eylül günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildiğini yazdı. Konu Yunan ve Rum tarafında geniş yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'li muhtarlarla geniş katılımlı bir toplantıda ilk kez bir araya geleceğini yazan Yunan basını, ülkede görev yapan muhtarların tümüne davet gönderildiğine dikkat çekti.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti "eşi benzeri görülmemiş bir hamle" olarak nitelendirildi.

Muhtarlar buluşmasının özel gündem maddeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda yapacağı konuşmanın içeriği de şimdiden büyük merak uyandırdığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de görev yapan muhtarlarla sık sık bir araya geldiğine atıfta bulunan Yunan basını, 2015'le 2024 yılları arasında muhtarların toplam 54 kez Cumhurbaşkanlığında konuk edildiği bilgisine yer verdi.