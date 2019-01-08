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Başkan Erdoğan'ın dayısı vefat etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Ali Mutlu için öğle Piyalepaşa Camisinde tören düzenlenecek.

Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi'ne götürülecek ve çarşamba günü Güneysu Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

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