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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekti! 6'lı masaya pankartlı gönderme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenleyeceği toplu açılış töreninde, 'altılı masa' pankartları dikkat çekti.

IHA14 Ağustos 2022 Pazar 01:42 - Güncelleme:
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Pankartlarda, "6'lı masa menüsü; yalan çorbası, koltuk kebabı, kandil dolması, SELO kahvaltısı, Washington portakal", "Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, ağzınızda kuş tutsanız size oy yok 6'lı masa" ifadeleri kullanıldı.

DAĞLAMAZ: REİSİMİZ BAŞIMIZDAN GİTME DİK DUR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görmek için meydana gelen Kadriye Dağlamaz, "Çorumumuza Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan geliyor. Herkesi coşkuyla karşılıyoruz. Reisimiz başımızdan gitme dik dur. Arkanızdayız" dedi.

Bazı vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gurur duyduklarını ifade ederek her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

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