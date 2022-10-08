Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekti! 6'lı masaya pankartlı gönderme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de yatırım tutarı 37,5 milyar lirayı bulan projelerin açılışını gerçekleştirdi. Tören alanında açılan bir pankart ise dikkatlerden kaçmadı.

DİKKAT ÇEKEN PANKART: 6'LI MASAYA OY GÖNDERMESİ!

Sözlerine vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan bir pankartın dikkatini çektiğini belirterek, "Siz ezberlemişsinizdir ama herhalde bir hatırlatmam mı gerekecek? 'Zeytini koydum tasa. Çıkardım yağını basa basa. Balıkesir efelerinden, oy yok sana 6'lı masa'. Bizim insanımız böyle, milletimiz böyle. Kimsenin aklına gelmeyeni onlar evelallah koyarlar masaya." dedi.

"AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOKTUR"

Sözlerine devam eden Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Eskiler iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyor. Biz de milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse şikayet etmiyoruz. Yedi düvel karşımıza dikilse de eyvallah etmiyoruz. Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız engel yoktur.

"BALIKESİR BUGÜN BİR BAŞKA"

Türküde ne diyor; karanfil oylum oylum, geliyor selvi boylum, geç buradan şen olur benim gönlüm. Biz de gönlümüzü şen etmek için Balıkesir'deyiz. Maşallah karşımdaki topluluğa bakıyorum, bu ne muhteşem bir katılım. Balıkesir bugün bir başka.

Gümbür gümbür nereye yürüyor 2023'e yürüyor. Rabbim, eliniz, diliniz dert görmesin diyorum ve dua ediyorum. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Cumhur İttifakı'yla geleceğe yürümeye var mıyız?

"37,5 MİLYAR LİRAYI GEÇEN 357 AYRI YATIRIM"

Toplam yatırım bedeli 10.8 milyar lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir'e yakışır.

Açılışını yapacağımız yatırımları özetlemeye her zaman olduğu gibi yola çıkarken ne dedik, eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu ana başlıkları ulaşım, enerji, tarım, dış politikayla güçlendirdik. Türkiye'yi 20 yılda bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik.

"6'LI MASA BUNDAN ANLAMAZ"

Şu anda biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Türkiye ya, burası kasaba devleti değil, Türkiye, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum.