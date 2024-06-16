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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA 16 Haziran 2024 Pazar 18:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Liderlerle görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.

CUMHURBAŞKANIERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin ve tüm Suudi Arabistan halkının bayramını kutladı

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • diplomasi

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