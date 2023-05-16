Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta demokrasinin gereğini yerine getirdi, rekor katılımla sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylar arasında en fazla oyu alarak yarışı önde bitirdi.

Cumhurbaşkanı seçiminde tercihini rekor oylarla Erdoğan'dan yana yapan ilk üç il Karadeniz Bölgesi'nden.

Erdoğan'a en çok oy Bayburt'tan geldi. Bayburtluların yüzde 78,86'sı "Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı 2'nci şehir Gümüşhane. Seçmen, yüzde 74,42 ile açık ara tercihini gösterdi.

Hemşehrileri Erdoğan'ı bu seçimde de yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 72,79 ile Rize'den bir kez daha rekor oy topladı.

Erdoğan; Yozgat, Çankırı, Kahramanmaraş ve Aksaray'dan da yüzde 70'in üzerinde oy aldı.

Yozgat 72,70, Çankırı 72,14, Kahramanmaraş 71,88, Aksaray 71,53

Erzurum, Malatya, Sivas, Konya ve Düzce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok oy veren iller listesinde üst sıralarda.

Erzurum 68,59, Malatya 69,39, Sivas 69,40, Konya 68,94, Düzce 68,60.