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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla 101 pare top atışı gerçekleştirildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla 101 pare top atışı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla 101 pare top atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

3 Haziran 2023 Cumartesi 21:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla 101 pare top atışı gerçekleştirildi
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MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait birliklerde ve görevdeki gemilerde 101 pare top atışı gerçekleştirildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • top atışı

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