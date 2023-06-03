Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla 101 pare top atışı gerçekleştirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait birliklerde ve görevdeki gemilerde 101 pare top atışı gerçekleştirildi.