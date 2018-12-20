Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İranlı şair Şirazi'nin bir şiirini Farsça okuması, Ruhani'yi mest etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran İş Forumu'nda yaptığı konuşmasını İranlı Şair Hafız-ı Şirazi'nin bir şiiriyle sonlandırdı.

ABD'nin ambargosuna karşı Türkiye'nin İran'ın yanında duracağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. İş dünyasının da bizimle birlikte yürümesini istiyoruz." diyerek dostluk mesajlarını sürdürdü.

Konuşmasını, "coğrafyamızın büyük şairlerinden" diye tanımladığı İranlı Şair Hafız-ı Şirazi'nin bir şiiriyle bitirmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Farsça hem de Türkçe okuduğu şiir ile İranlı heyeti mest etti:

Dostluk ağacını dik ki,

Gönlünün arzusu meyve versin

Düşmanlık fidanını sök ki,

Sayısız sıkıntıya yol açmasın.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani öncülüğündeki heyete bir kez daha hoş geldiniz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaretin, gönüllerimizdeki dostluk ağaçlarının büyümesine, düşmanlık fidanlarının söküp atılmasına vesile olduğuna inanıyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Tahran'daki Suriye Zirvesi'nde de Şirazi'ye atıf yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül 2018'de İran'ın başkenti Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile düzenlenen üçlü Suriye Zirvesi'nde de şair Şirazi'nin bir şiirini okumuştu.

Zirvede yaptığı konuşmasında İdlib'de yaşanan insani drama son vermenin yollarını aramak üzere Tahran'da bulunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuşmasına Şirazi'nin şu sözleriyle son vermişti: