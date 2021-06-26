AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 14:12 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 14:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Başakşehir'deki Sazlıdere Barajı Mevkii'nde tören yapılacak.

Tören bölgesine gelen misafirler güvenlik noktasından geçtikten sonra hazırlanan shuttle araçlarla alana götürülüyor.



Erdoğan'ın helikopterle geldiği alanda basın mensupları için yayın bölümü oluşturulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etmesi, ardından da alanda oluşturulan çadırdaki misafirlere konuşma yapması bekleniyor.

Alanda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri de yer aldı.

Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak Kanal İstanbul Projesi, 45 kilometre uzunluğunda, 20,75 metre derinliğinde olacak.

Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak.

