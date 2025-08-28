İSTANBUL 28°C / 22°C
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç kınından çıkarsa' uyarısı! Bakan Fidan: Geri adım atmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde ifade ettiği 'Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz' sözü hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Biz bize düşmanlık yapılmadığı sürece düşmanlık eden bir yapımız yok. Cumhurbaşkanı'mızı yakından tanıyorum. Milli güvenlik konularında inanılmaz bir hassasiyeti var. Sınırımızın ötesinde bir tehdit oluştuğu zaman, biz onun burada bizi vurmasını beklemiyoruz. Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız' dedi.

28 Ağustos 2025 Perşembe 21:49
Dışişleri Bakanı Fidan, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SURİYE'DEKİ DURUM

'Komşularımızda ne oluyor?' meselesi yıllardır takip ettiğimiz ve edeceğimiz bir konu. Suriye'de jeopolitik bir kavram var, bunun bölgeye yansıması var. İsrail'in Suriye ile ilgili ortaya koyduğu tavrın kabul edilebilir bir tarafı yok. Üniter devlete sahip olmak için başka etnisitelerin elindne almak ne kadar yanlışsa kendi etnisitemi koruyorum diye bölünme fikirleri de yanlış.

YPG'nin Şam'da bir uzlaşma içinde olması, burada tek bir silahlı gücün olması, aynı zamanda ülkedeki grupların kendi dillerini korumaları fevkalade önemli.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "KILIÇ KININDAN ÇIKARSA..." SÖZÜ

Kadim bir devlet geleneğinden geliyoruz. Zor bir geçmişimiz oldu, muhtemelen zor bir geleceğimiz de olacak. Biz bize düşmanlık yapılmadığı sürece düşmanlık eden bir yapımız yok. Cumhurbaşkanı'mızı yakından tanıyorum. Milli güvenlik konularında inanılmaz bir hassasiyeti var. Sınırımızın ötesinde bir tehdit oluştuğu zaman, biz onun burada bizi vurmasını beklemiyoruz. Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız.

