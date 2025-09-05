Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu şehit uzman çavuş Bölük'ün ailesine ulaştı

Uğurlu, 2010 yılında İstanbul Halkalı'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan Tireli uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük'ün babası Salih Bölük ve annesi Kezban Bölük'ü ziyaret etti.

Ziyarette Uğurlu, şehit annesi Kezban Bölük'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit ailesine özel olarak yazılan mektubunu okudu.

Uğurlu, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarıyla, kendisi tarafından şehit ailelerimize ve gazilerimize hitaben isme özel kaleme alınan mektupları, Tire ilçemizdeki kıymetli şehit ailelerimize ve gazilerimize bizzat ziyaret ederek elden teslim ettik." dedi.

Mektuplarla, aziz şehitlerin hatırasını ve kahraman gazilerin fedakarlıklarını bir kez daha yad ettiklerini, bunun milletçe taşınan minnet ve vefanın güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Uğurlu, "Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakarlığı, devletimizin, milletimizin baş tacıdır. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Kezban Bölük ise "Artık analar ağlamasın. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.