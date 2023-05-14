Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.
Erdoğan'ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oyunu kullandı.
İmamoğlu'nun da bulunduğu 2224 numaralı sandıkta 316 seçmen oy verdi. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin bitmesinin ardından açılan sandıkta 2 oy geçersiz sayılırken, Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 163, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu 138, Ata ittifakı adayı Sinan Oğan 12, çekilme kararı alan Muharrem İnce ise 1 oy aldı.