Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

Erzurum'da bazı vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı. Burada marşlar söyleyip kutlama yapan kalabalığa, sürücüler de araçlarıyla konvoy yaparak eşlik etti.

AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer de çalınan seçim şarkıları eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimdeki başarısını kutladı.

Şehrin farklı noktalarında ise havai fişek gösterileri yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti'den Erzurum milletvekili seçilen Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat ve Selami Altınok ile eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, parti önünde toplananları selamladı, seçim sürecindeki desteklerinden dolayı partililere teşekkür etti.

Horasan ilçesinde toplanan kalabalık da çalan müzik ve davul zurna eşliğinde halay çekti.

- AĞRI



Ağrı'da da vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Burada halay çeken vatandaşlar, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri ve Türk bayrakları eşliğinde araçlarıyla konvoy yaptı.

AK Parti'den Ağrı milletvekili seçilen Ruken Kilerci, İl Başkanı Orhan Güngör ve partililer de vatandaşlara eşlik etti.

- ARDAHAN



Ardahan'da da partililer Kongre Caddesi'nde bir araya gelerek kutlama yaptı.

"Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan kalabalık, daha sonra Kura Nehri kıyısındaki parti binasına geçti.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, burada toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, seçimde Türkiye ve Ardahan'ın kazandığını söyledi.

Koç, yarından itibaren Türkiye Yüzyılı için çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

- ERZİNCAN



Erzincan'da ise vatandaşlar, Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Traktör, çekici ve tırların da bulunduğu konvoy, klakson çalarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda partili de sevinç gösterisinde bulundu.

- KARS



Kars'ta da vatandaşlar Faikbey Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.

Davul zurna eşliğinde halay çeken partililer, marş ve şarkılar söyleyip kutlama yaptı. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamada, vatandaşlar caddelerde araçlarla şehir turu attı.

Parti önünde toplanan kalabalığa seslenen AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, son ana kadar herkesin canla başla çalıştığını ve kazananın Türkiye olduğunu belirtti.

- IĞDIR



Iğdır'da da vatandaşlar araçlarla konvoy yapıp Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Vatandaşlar Kafkas dansları eşliğinde eğlenerek, araçlarıyla şehir turu attı.