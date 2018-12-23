Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle hazırlanan 'Bir Gençlik' videosu paylaşım rekoru kırdı
Türkiye'nin gelecek vizyonunu gençlere emanet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle hazırlanan video sosyal medyanın gündemine oturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın paylaştığı video kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
- star.com.tr
Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirme vazifesini "huzur-u kalp" ile gençlere emanet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle hazırlanan "Bir Gençlik" videosu, sosyal medya gündemine oturdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
İşte o video:
Bir gençlik!
"Zaman bendedir ve mekan bana emanettir" şuurunda bir gençlik!
Yeni bir devrenin önünde,
Dimdik bekleyen bir gençlik!
Meydana çıkacağı günü kollayan bir gençlik!
Kökü ezelde ve dalı ebedde bir davanın aşkına,
İdrakine sahip bir gençlik!
Milletine, ümmetine ve tüm insanlığa
Numune teşkil edecek bir gençlik!
"Kim var?" diye seslenilince,
"Ben varım!" cevabını veren bir gençlik!
Canların canı uğrunda can vermeyi
Cana minnet sayacak kadar gözü kara bir gençlik!
Aynı nispette,
Strateji ve taktik sahibi bir gençlik!
Zifiri karanlıkta,
Ak sütün içindeki ak kılı fark edecek,
Gözü keskinlikte bir gençlik!
Her türlü zehirli tesirden,
Nefsini koruyabilecek,
Destan yazabilecek bir gençlik!
Hep daha iyisine, daha güzeline ulaşmak için
Çalışan bir gençlik!
Rabbinden ve rasulünden başka,
Dayanak aramayan bir gençlik!
İşte bu gençliği karşımda görüyorum!
Bu gençlik karşısında,
Uykusuz, susuz, ekmeksiz,
Başımı secdeye mıhlayıp,
Bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım!
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