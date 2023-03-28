Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde son 20 yılda yapılan devasa projelerle Türkiye adından sıkça söz ettirir hale geldi.

Savunma sanayiinde üretilen ve milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen başarılı projeler sayesinde Türkiye, artık savunma sanayiinde dışa bağımlı olmaktan kurtuldu.

Milli Muharip Uçak, Hürjet, Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi projeler sayesinde Türkiye dünyada gıpta ile bakılan ülke oldu.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen doğuştan elektrikli otomobil Togg ile Türkiye'nin 61 yıllık yerli otomobil hayali gerçekleşti.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osman Gazi Köprüsü sayesinde Türkiye, ulaşımda bir dünya markası haline geldi.

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinde Türkiye, sayısız mega projelerle dünyada söz sahibi ülkeler arasına girdi. Yapılan bu vizyon projeler ise sosyal medyada "#YaparımBilirsin" etiketiyle gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, Başkan Erdoğan öncülüğünde yapılan bu projeleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"YAPARIM BİLİRSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, ulaşımdan sağlığa, milli savunma sanayiinden enerjiye son yıllarda yaptığı yatırım ve projelerle dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke haline geldi.

İşte Başkan Erdoğan'ın öncülük ettiği projelerden bazıları:

TCG ANADOLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi'nde son testler başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin yerli amfibi hücum gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu, 232 metrelik uzunluğu ve 32 metrelik genişliği ile Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak. "Yüzen kale" olarak tanımlanan TCG Anadolu'nun üzerinde İHA/SİHA, helikopterler ve savaş uçakları da iniş/kalkış yapabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin sevkiyatına da imkân sağlayan ve testleri başarıyla tamamlanan dev eser kısa süre önce Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

TOGG

Türkiye'nin 61 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobil hayali, AK Parti döneminde gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim'de görkemli bir törenle banttan inen elektrik otomobil Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı. 953 bin liralık başlangıç fiyatı olan Togg'un menzili 314-523 kilometre arasında değişiklik gösteriyor.

ORUÇ REİS GEMİSİ

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, Mavi Vatan'ın gururu olarak ön plana çıkıyor. 87 metre uzunluğa ve 23 metre genişliğe sahip olan araştırma gemisi, özellikle Akdeniz'deki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

FATİH SONDAJ GEMİSİ

Tuna-1 kuyusu ve daha pek çok mevkide sondaj işlemleri yapan Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de 320 Milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu.

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü, Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alıyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK

Piste inen ve 2030'lı yıllardan itibaren F-16'ların yerini alacak olan MMU, 14 metre kanat açıklığı ve 21 metre uzunluğa sahip. Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olarak tanımlanan MMU'nun 2070'li yıllara kadar envanterde kalması planlanıyor.

ŞEHİR HASTANELERİ

Başkan Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri, yurdun dört bir yanında vatandaşa şifa dağıtıyor. Türkiye genelinde 20 hastane faaliyet gösteriyor. 13 hastanenin de inşaatı sürüyor.

İSTANBUL HAVALİMANI

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak Türkiye'nin stratejik konumunu daha da güçlendiren olan İstanbul Havalimanı, akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetinin öncülüğünde hizmete alınan mega projeler tüm dünyada adından söz ettirirken, sosyal medyada da #Yaparımbilirsin etiketi adı altında gündem oldu.

Kullanıcılar, Başkan Erdoğan'ın öncülük ettiği vizyon projeleri paylaştı.