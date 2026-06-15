Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış törenine katılacak.

ANKARA'DA TARİHİ GÜN

Ankara'da kapsamlı modernizasyon çalışmalarıyla yenilenen Ankara Havalimanı (ANK), ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet verecek modern bir havacılık merkezi olarak hizmete açılıyor. Daha önce ağırlıklı olarak askeri amaçlarla kullanılan tesis, yapılan yatırımlarla geniş gövdeli uçakların iniş ve kalkış yapabileceği uluslararası standartlarda bir havalimanına dönüştürüldü.

Proje kapsamında mevcut pist 2 bin 450 metreden 3 bin metreye uzatılırken, genişliği de 42 metreden 60 metreye çıkarıldı. Böylece büyük yolcu ve devlet uçaklarının güvenli şekilde operasyon yapabilmesinin önü açıldı. Pist başlarında toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebi inşa edilirken, 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasite oluşturuldu.

Havalimanında mevcut taksi yolları tamamen yenilenirken yeni paralel ve bağlantı taksi yolları da inşa edildi. Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA), modern aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanlarıyla tesis uluslararası havacılık standartlarına uygun hale getirildi. Mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı da baştan sona yenilendi.

Tesis bünyesinde 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araç kapasiteli açık otopark da hizmete hazır hale getirildi. Operasyonel birimler tek bir dijital ve operasyonel ağ altında entegre edilerek havalimanının yönetim kapasitesi güçlendirildi.

Ankara Havalimanı'nı şehir ulaşım ağına bağlayan proje kapsamında ayrıca 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu inşa edildi. Bu güzergâhta yer alan 140 metrelik tek pilonlu, gergin eğik askılı ve ekstradoz tasarıma sahip teknolojik köprü ile Ankara Bulvarı üzerindeki 40 metrelik geçit sayesinde kesintisiz ulaşım sağlanacak. Yeni bağlantı yolu, havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan erişim sunarken başkentteki hava ve kara trafiğinin daha etkin yönetilmesine katkı sağlayacak.

Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle birlikte Esenboğa Havalimanı üzerindeki operasyonel yükün azaltılması, uluslararası organizasyonlar ve yoğun protokol programlarında hava trafiğinin daha verimli yönetilmesi hedefleniyor.