Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti. ASYA ALTYAPI YATIRIM BANKASI BAŞKANI JİN'İN KABULÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.CEZAYİR DIŞİŞLERİ BAKANI AHMED ATTAF'IN KABULÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.