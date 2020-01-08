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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Aşağıpınarbaşı mevkisindeki bölge 'Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi' olarak ilan edildi.

AA08.01.2020  07:54 - Güncelleme: 08.01.2020  07:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Konya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Selçuklu ilçesine bağlı Aşağıpınarbaşı mevkisindeki bölgenin "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince karar verildi.

Giresun'un Bulancak ve Güce ilçelerindeki iki ayrı bölge de yayla turizm merkezi olarak ilan edildi. Karar kapsamında sınırları belirlenen iki ayrı bölgenin "Giresun Bulancak Adatepe Yayla Turizm Merkezi" ve "Giresun Güce Yayla Turizm Merkezi" olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Nevşehir Kalesi ve çevresini kapsayan alan 5366 sayılı "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun"un 2'nci maddesi gereğince yenileme alanı olarak belirlendi.

Rize'nin Çarşı ve Piriçelebi mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bölge ise 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi gereğince "riskli alan" ilan edildi.

- ACELE KAMULAŞTIRMALAR

Bu arada, Bursa'nın Karacabey ilçesinde Güney-1 Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

Kütahya'da tesis edilecek olan Sofça Mesire Alanı Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla da bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

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