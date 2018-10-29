Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Pakistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanlarıyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve İstanbul Havalimanı açılışı için Türkiye'ye gelen Sırbistan, Pakistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanlarıyla görüştü.