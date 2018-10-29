Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Pakistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve İstanbul Havalimanı açılışı için Türkiye'ye gelen Sırbistan, Pakistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanlarıyla görüştü.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve İstanbul Havalimanı açılışı için Türkiye'ye gelen Sırbistan, Pakistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı açılış töreni ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nun ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüştü.
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