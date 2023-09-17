Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi önünde vatandaşlar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek. Pazartesi günü de Concordia Zirvesi'nde konuşacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti.

BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü ise 78'inci BM Genel Kurulu toplantısına katılacak. Konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili önemli mesajlar verecek.