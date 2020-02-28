Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü
AA28 Şubat 2020 Cuma22:19 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 22:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. Erdoğan-Orban görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.
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