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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü

AA28 Şubat 2020 Cuma22:19 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 22:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. Erdoğan-Orban görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

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