AA 28 Şubat 2020 Cuma22:19 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 22:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. Erdoğan-Orban görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.