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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ''Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir
Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ''Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir

29 Şubat 2020 Cumartesi22:33 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:33

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