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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor.

24 Kasım 2023 Cuma 15:26 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İhracatçılarımıza sağladığımız kolaylıkların başında hususi damgalı pasaport var.

İhracatçılarımızın verdiğimiz desteklerin hakkını vermesinden dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemiz geçen sene 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye bu artış oranıyla ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke oldu. Ekim ayında yeni bir rekora imza attık. "

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