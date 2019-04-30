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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.'

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
 
 
"Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.  Tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum.  Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi ve emekçilerimizin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik. Bu anlayışla, emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde ettiler. 
 
 
Emekçilerimizin demokratik yollarla dile getirdiği tüm taleplerini dikkate alarak, devletimizin tüm kurumlarıyla, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, çalışanlarımızın sorunlarının çözümü ve hayat şartlarının iyileştirilmesi hususlarında çalışmaya devam edeceğiz. 
 
 
İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, üretimden gelen güçlerini kullanarak, haklı taleplerini demokratik platformlarda dile getirmesi, sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşturulmasını sağlayacak ilk adımdır.  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." 
 

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