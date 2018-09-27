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Cumhurbaşkanı Vekili Oktay esnaf ziyareti yaptı

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Yozgat'ta esnaf ziyareti yaptı.

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Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Yozgat'ta esnaf ziyareti yaptı.
 
Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Yozgat'a gelen Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, şehir girişinde il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
 
Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Oktay, daha sonra il merkezine geçerek esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Oktay, akşam namazını tarihi Çapanoğlu Camisi'nde kıldı.
 
Cami çıkışında bir çay ocağına giden Oktay, havanın soğuk olduğu kentte odun sobasıyla ısıtılan buradaki vatandaşlarla sohbet etti, ikram edilen sütü içti.
 
Oktay'a, ziyaretlerinde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı Celal Köse eşlik etti.

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