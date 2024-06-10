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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'enflasyon' için tarih verdi: Yüzde 38 seviyelerine düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada 'Enflasyonla mücadelede geçiş döneminde zeminde güçlendiren adımlar attık. Mayıs'tan sonra düşüş başlayacak dedik. Temmuz-Ağustos-Eylül'de devam edecek düşüş süreci. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine gelecek.' dedi.

10 Haziran 2024 Pazartesi 21:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'enflasyon' için tarih verdi: Yüzde 38 seviyelerine düşecek
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada "Enflasyonla mücadelede geçiş döneminde zeminde güçlendiren adımlar attık. Mayıs'tan sonra düşüş başlayacak dedik. Temmuz-Ağustos-Eylül'de devam edecek düşüş süreci. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine gelecek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz "2026'da ise yüzde 10'un altına düşecek şekilde programımızı yaptık. 2026'da tek haneli rakamları yakalayacağız." dedi.

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