Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 28 Şubat süreci, Türk milletinin feraseti ve demokrasiye olan inancıyla tarihe gömülmüştür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"MİLLET İRADESİNE HER ZAMAN SAHİP ÇIKTI"

"Milli iradeye darbe vuran 28 Şubat süreci, Türk milletinin feraseti ve demokrasiye olan inancıyla tarihe gömülmüştür." ifadesini kullanan Fuat Oktay, demokrasi ve millet iradesine her zaman sahip çıktıklarını, çıkmaya da devam edeceklerini vurguladı.