'3 GSM operatörü, depreme karşı ortak hat kuracak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları:

İstanbul'daki deprem: 320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var

GSM şirketlerinin kapasiteleri artırılacak

Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması: Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir

İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası: Afetin yönetimi davet beklemez. Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil.