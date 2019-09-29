Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 3 GSM operatörü, depreme karşı ortak hat kuracak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yapıyor. Oktay, '3 GSM operatörü, depreme karşı ortak hat kuracak' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları:
İstanbul'daki deprem: 320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var
GSM şirketlerinin kapasiteleri artırılacak
Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması: Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir
İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası: Afetin yönetimi davet beklemez. Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil.
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