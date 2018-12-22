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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yargıya ilişkin iki temel politika belgesi kamuoyuna açıklanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '2019 yılının başı itibariyle yargıya ilişkin iki temel politika belgesi kamuoyuna açıklanacaktır.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Akademisyenler bizim göz bebeğimizdir. Bizim derdimiz akademisyenlerle değil terör faaliyetlerine karışmış teröristlerledir." dedi.

Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "2019 yılının başı itibariyle yargıya ilişkin iki temel politika belgesi kamuoyuna açıklanacaktır. Bunların ilki Yargı Reformu Stratejisi, diğeri ise İnsan Hakları Eylem Planı olacaktır. Bu belgeler 2019 yılından itibaren uygulanacak ve hukuk devletimizi güçlendirecek çalışmalarımızın yol haritası olacaktır." ifadelerini kullandı.

 

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