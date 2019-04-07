Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dayatmalara müsamaha göstermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Dış politikada dayatmalara, masa başı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
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