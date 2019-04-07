18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6272
  • 6,3187
  • 233.628
  • 98.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dayatmalara müsamaha göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Dış politikada dayatmalara, masa başı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz' dedi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. 

Ayrıntılar gelecek...

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İşte İstanbul Havalimanı'nın son hali

İşte İstanbul Havalimanı'nın son hali

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Yüzde sıfır gümrük uygulaması uzatıldı

Yüzde sıfır gümrük uygulaması uzatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Reform paketi 10 Nisan'da açıklanacak

Reform paketi 10 Nisan'da açıklanacak

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Aynı okulda 5 ikiz! Öğretmenleri ayırt etmekte zorlanıyor

Aynı okulda 5 ikiz! Öğretmenleri ayırt etmekte zorlanıyor

Türkiye genelde yerelde 'Cumhur'a emanet

Türkiye genelde yerelde 'Cumhur'a emanet
 

POPÜLER HABERLER

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

Mısır tarihinde bir ilk! Canlı yayında açılacak

Mısır tarihinde bir ilk! Canlı yayında açılacak

İşte İstanbul Havalima'nının son hali

İşte İstanbul Havalima'nının son hali

Dolmabahçe, tarihinin en ciddi restorasyonunda

Dolmabahçe, tarihinin en ciddi restorasyonunda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA