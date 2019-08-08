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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Denizli'de meydana gelen depremle ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Vali Karahan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Karahan'dan depreme ilişkin bilgi alan Oktay, ilgili birimlerin bölgede vakit kaybetmeden çalışmalarına başladığını kaydetti.

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