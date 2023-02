Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremle ilgili son durumu açıkladı

AFAD Merkezinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2 bin 786 arama kurtarma ekibinin sahada olduğunu bildirdi.

Fuat Oktay, vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesini, şu ana kadar 78 artçı depremin yaşandığını hatırlatarak, "Bu gece 4.17 itibariyle Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem yaşadık. Şiddeti son derece yüksek ve 10 ilimizi çok geniş bölgeyi etkileyen bir deprem. Maraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gazintep, Kilis, Adıyaman ve Malatya illerimiz. Hemen ilk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte İçişleri Bakanımız başta olmak üzere AFAD'ta toplanmaya başladık. Görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren, depremin olduğu dakikadan itibaren birebir olayı takip etmekte ve yönetmektedir. Çok yakinen kendisi de ilgileniyor, Ankara'ya intikal etmek üzere. Doğrudan çalışmaların yakından takibiyle ilgili bakanlarımız bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Maraş'a bakanlarımızdan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Hatay'a Vahit Kirişci, Fahrettin Koca, Osmaniye'ye Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'a Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'ya Nureddin Nebati, Antep ve Kilis'e Murat Kurum, Adana'ya Derya Yanık ve Fatih Dönmez, Malatya'ya Mehmet Nuri Ersoy bakanımız bölgede görevlendirildiler. İlk andan itibaren bölgelerine geçtiler. Aynı anda da son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Hava şartları çerçevesinde olabildiğince hızlı intikale başlandı. Bakanlarımızın çoğu sahada, ekiplerimiz sahada" dedi.

"İlk etapta vefat, yaralı ve yıkılan bina enkazlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum" diyen Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Maraş'ta 200 yaralı, yıkılan bina sayısı 300. Farklı açıklamalara, buradan yapılmayan hiçbir açıklamaya itimat edilmemesiyle alakalı medya ve kuruluşlarımızı özellikle bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama yapmamaya davet ediyorum. Burada kesinleşmedikçe doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri can. Yakınları var. Özellikle vefat olayı kesinleştikten sonra paylaşıyoruz. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralı ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 20 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 vefat, 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız, 20 yıkılan binamız. Urfa'da 18 kayıp, 200 yaralımız ve 60 yıkılan binamız var. Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralı, 581 yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralı, 50 yıkılan binamız mevcut. Adana'da 10 kayıp, 118 yaralı ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da yine 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Toplam itibarıyla 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız ve bin 710 yıkılan binamız var."

AFAD'ın ve diğer arama kurtarma ekiplerinin ilk andan itibaren müdahil olduklarını kaydeden Oktay, "Dışarıdan da AFAD'ın 2 bin 600 arama kurtarma ekibi var. Bunların dışarıdan 917'si fiilen ulaşmış durumda. Yereldekilerle birlikte bin 150'si fiilen arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyorlar. Jandarma arama kurtarma 280 kişilik ekiple, polis arama 117 kişi ile sahada, silahlı kuvvetlerimizden doğal afet taburu 200 kişi ile sahada, gönüllü STK'lar bin 39 arama personeli ile sahada. 2 bin 786 arama kurtarma ekibimiz sahada. Bu sayı artıyor. Barınma itibarıyla gerek bölgelere çadır, battaniye sevkiyatı ilk andan itibaren yapıldı. Ne yazık ki İskenderun Hastanesi yıkıldı. Eski bir bina idi. Burada çalışan ve hastalarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni binalar sağlam ve hizmet veriyor. Adıyaman Gölbaşı'nda ağır hasar var. Sıkıntımız olmayacak inşallah. Okullarla ilgili güzel haberimiz var. Okullarımızın çoğunda hemen hemen 1-2 köy okulunda sıkıntı var. Okullarımız, pansiyonlarımız barınma amaçlı kullanılabilir. Hatay Havalimanı'nda sorun var. Uçuşa kapalı, Maraş ve Antep'i sivil uçuşlara kapattık. Diğer anlamda yardımlarla ilgili deprem faaliyetleriyle ilgili uçuşlar devam etmekte" dedi.

78 artçı deprem olduğunu anlatan Oktay, "En büyüğü 6,6. 6'dan büyük 3 deprem, 5'ten büyük 8 depremimiz var. Tüm vatandaşlarımıza hasarlı binaları girmemelerini hatırlatıyorum. Haberleşmeyle alakalı yoğunluktan kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Çok farklı durumlarda da bunun tedbirini alıyoruz, vatandaşlarımız ihtiyaç olmadıkça telefonlarını kullanmasınlar. Uzun görüşmelerin olmamasını veya internet bazlı görüşmeler baz istasyonlarını rahatlatacaktır. Ciddi bir sorun haberleşmede yaşamıyoruz. Deprem bölgelerine 102 adet mobil baz istasyonu gönderildi. İlk etapta arama kurtarma ve medikal yurtdışı yardımları kabul etmeye başladık. Vatandaşlarımızdan yoğun talep geliyor. İstismar konusunun yoğun olduğunu bildiğimiz gibi AFAD koordinesinde yardımlar koordine edilecektir. Türkiye deprem bölgesi, kaçışımız yok. Öldüren deprem değil, binalar. Depreme hazırlık, deprem anındaki müdahaleden son derece önemli. Buradan gerekli dersleri çıkararak tüm Cumhurbaşkanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Güçlü bir ders alarak çıkarız. Şu anda odaklandığımız konu müdahale boyutu. Barınma, enkazdan çıkarılma, sağ kurtarılma en büyük arzumuz. Barınma ve beslenme boyutu ikincil önceliğimiz, haberleşme durumu aynı derecede önemli. Altyapı ile birlikte çok hızlı bir şekilde bölgelerimizi ayağa kaldırmaya çalışacağız. Çok büyük bir deprem. Büyüklüğünün yanı sıra şiddeti de yüksek olan bir deprem. Hep birlikte birlik, beraberlik, dayanışma içinde üstesinden güçlü şekilde geleceğimize yürekten inanıyorum. 10 ilimizle alakalı hasarın etkinlik düzeyine göre okullarımızın tatil süresini belirleyeceğiz. Bugün ve yarın en geç açıklamış olacağız" şeklinde konuştu

Fuat Oktay, Hatay'da doğalgaz boru hattındaki yangının söndürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Oktay, ulaşımda sıkıntı yaşanmadığını, köylere ulaşmaya da çalıştıklarını ifade ederek, "Dış yardımlar konusunda birçok ülkeden yardım talebi var, ilk etapta arama kurtarma ve medikal yardımları kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.