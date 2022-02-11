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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paketimiz olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın açıklanacak ekonomi paketine ilişkin, 'Enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paket olacak' dedi.

AA11 Şubat 2022 Cuma 16:49 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 17:04
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak. Pakette fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere üretim ve ihracat öncelikli desteklerin ayrıntıları yer alacak.

"ENFLASYONLA MÜCADELEYE DAHA DA ODAKLANAN BİR PAKET OLACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın açıklanacak ekonomi paketine ilişkin şunları kaydetti;

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modeli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finansman paketini yarın kamuoyuna açıklayacak. KGF destekli paket; yatırımların, çok özel projelerin teşvik edilmesi, ayrıca ara malı olarak dışarıdan alınan ürünlerin içeride üretilmesi, yerlileştirilmesine yönelik olacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor, bugün de Cumhurbaşkanı'mızla yine görüşmeleri olacak. Bu, enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paketimiz olacak. Burada iş insanlarımızla, çalışanlarımızla, tüm vatandaşlarımızla 'Türk liramıza güveniyoruz kendi ürünlerimize güvendiğimiz gibi.' dediğimiz andan itibaren, ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • Enflasyonla mücadele

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