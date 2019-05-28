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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Pençe' mesajı: Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz.'

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın"

Ayrıntılar gelecek...

Pençe Harekâtı´nda terör hedefleri tam isabetle vuruldu

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