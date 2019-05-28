Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Pençe' mesajı: Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz.'