Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Pençe' mesajı: Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz.'
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın"
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