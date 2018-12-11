Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gündemimizde terör koridorunu parçalamak var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İdlib’te Rusya ile vardığımız ve İran tarafından da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. Şimdi de gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak vardır." dedi.

Oktay, Avrupa Birliği tarafından şımartılan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, ülkemiz ve Kıbrıs Türkleri aleyhine atmaya çalıştığı adımlara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini söyledi.