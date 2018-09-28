Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 83 yaşındaki annesi Şaziye Oktay'ın, İstanbul'daki evinde vefat ettiği bildirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Oktay'ın annesi Şaziye Oktay, İstanbul'daki evinde bugün vefat etti.
Vefat haberini Yozgat'ın Çekerek ilçesinde alan Oktay, öğleden sonraki programlarını iptal ederek İstanbul'a hareket etme kararı aldı.
Cenaze namazı ve defin işlemlerinin ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz paylaşılmadı.
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