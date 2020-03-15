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Beştepe'deki koronavirüs toplantısı sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sona erdi.

15 Mart 2020 Pazar 20:34 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 20:51
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Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın başkanlığında, Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ile video konferansla katılım sağlayan Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TURHAN ile yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır.

2. Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır.

3. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00’e kadar tamamlanacaktır.

4. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır.

Ayrıntılar geliyor...     

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