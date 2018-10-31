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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu yaptı Oktay: '1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında CİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaştı' dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların bütçesinin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu yaptı.
 
Oktay'ın sunumundan satır başları;
 
"1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında CİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaştı"
 
"TMSF, 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, 42 ilde bin 4 şirkete olarak kayyum atandı. Bu şirketlerin 30 Eylül tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü 55,74 milyar TL, toplam ciroları 21,95 milyar TL, toplam öz kaynakları 21,05 milyar TL ve dönem karı 1,53 milyar TL'dir"

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