Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu bir kez daha görmüş olduk.'