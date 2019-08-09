'Ankara-Sivas YHT bu yıl sonu test sürüşlerine başlıyacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Ankara-Sivas YHT) Bu yıl sonu itibarıyla test sürüşlerine başlıyacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: '(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz'
- AA
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