İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8578
  • EURO
    7,6838
  • ALTIN
    381.496
  • BIST100
    113753
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, yatırım ortamının iyileştirilmesi için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

AA19 Haziran 2020 Cuma 13:25 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 13:26
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile Hukuk ve Ekonomi Politikaları Kurullarının üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Mevcut düzenlemelerin değerlendirildiği toplantıda yatırımcılar için bürokratik süreçlerin en aza indirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin daha nitelikli şekilde desteklenmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin hususlar görüşüldü.

Cüneyt Özdemir, HDP'li Garo Paylan'a 3 kez 'PKK terör örgütü müdür?' diye sordu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.