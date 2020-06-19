Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı

AA 19 Haziran 2020 Cuma 13:25 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 13:26

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile Hukuk ve Ekonomi Politikaları Kurullarının üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



Mevcut düzenlemelerin değerlendirildiği toplantıda yatırımcılar için bürokratik süreçlerin en aza indirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin daha nitelikli şekilde desteklenmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin hususlar görüşüldü.