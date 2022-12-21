Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında tarımsal üretim ve ormanların korunmasına ilişkin toplantı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli tarımın geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek, stratejik ve kritik tarımsal ürünlerin Türkiye'de üretilmesine yönelik düzenleme ihtiyaçları detaylı olarak değerlendirildi.

Ormanların korunması ve orman köylülerinin desteklenmesi konularının da ele alındığı toplantıda, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele için gereken düzenlemelerin üzerinde duruldu.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.