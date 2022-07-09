İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2022 Cumartesi / 10 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2754
  • EURO
    17,6071
  • ALTIN
    967.975
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram kahvaltısını huzurevi sakinleriyle yaptı
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram kahvaltısını huzurevi sakinleriyle yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta Alparslan Türkeş Huzurevi'ne ziyarette bulundu. Yaşlılarla sohbet eden Oktay, daha sonra birlikte kahvaltı yaptı.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 09:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Huzurevinde yaşlılarla tek tek bayramlaşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Yaşlılarla sohbet eden Oktay, daha sonra birlikte kahvaltı yaptı.

Ziyaretinden dolayı Oktay'a teşekkür eden huzurevi sakinlerinden Züleyha Akı, el örgüsü telefon kabı, Mehmet Göven de filografi sanatıyla yapılmış Türk bayrağı hediye etti.

Oktay, huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Oktay'a, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de eşlik etti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • Yozgat
  • Huzurevi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.