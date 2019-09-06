Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu bir tehdit değil, gerçektir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay'ın açıklamasından satır başları:
"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir.
Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır.
Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir.
(Putin'in G7 önerisi) Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar.
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