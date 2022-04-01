İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2022 Cuma / 29 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6943
  • EURO
    16,2247
  • ALTIN
    910.627
  • BIST100
    2251.68
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışma toplantısına başkanlık etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışma toplantısına başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, kamuya iş yapan yüklenicilerin güncel maliyetlerinin yürüyen işler üzerindeki etkisinin değerlendirildiği bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

AA1 Nisan 2022 Cuma 17:12 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 17:12
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ilgili kurum başkanları katıldı.

Toplantıda, kamuya iş yapan yüklenicilerin artan maliyetleri karşısında yürüyen işlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyulan düzenlemeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, kamuya iş yapan yüklenicilerin güncel maliyetlerinin yürüyen işler üzerindeki etkisi ele alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.