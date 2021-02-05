Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu'ndan 10 bin lira tazminat kazandı

AA 05 Şubat 2021 Cuma 16:06 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 16:07

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Oktay'ın avukatı Deniz Yazar ile Bekaroğlu'nun avukatı Ertuğrul Cem Cihan katıldı.

Önceki celsede verdiği ifadeleri tekrarlayan Yazar, davanın kabulünü istedi.



Ertuğrul Cem Cihan ise davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim, davayı kısmen kabul ettiğini belirterek, Bekaroğlu'nun Oktay'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'de 10 Temmuz 2019'da yaptığı basın açıklamasındaki ifadelerinden dolayı CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açarak 25 bin lira manevi tazminat talep etmişti.